Майорка се измъкна от зоната на изпадащите след успех над Хетафе

Майорка надделя с 1:0 над Хетафе в двубой от 12-ия кръг на Ла Лига. С тези три точки домакините се измъкнаха от зоната на изпадащите и вече са 15-и. Серията на Хета от три поредни победи във всички турнири пък приключи.

Майорка откри резултата още в 14-ата минута, когато Саму Коща намери с дълго подаване отляво Мохика, който перфектно центрира към далечната греда, където Ведат Муричи засече от няколко метра. В добавеното време на първата част Валиент изчисти от голлинията след лоша намеса на Бергстрьом след центриране от корнер.

В 52-рата минута Майорка бе близо до втори гол, но Сория спаси силен удар на Раийо. Малко след това и Бергстрьом се намеси добре след шут на Санкрис.

В 73-тата минута отново Сория реагира блестящо след изстрел на Дардия. Така голът на Муричи се оказа достатъчен, а Майорка записа пето поредно домакинство без поражение.