Бетис изпусна аванс срещу Валенсия и се отдалечи от топ 4

Бетис поведе на Валенсия с 1:0 като гост, но допусна изравняване за крайното 1:1 в мач от испанския елит, с което разликата от четвъртото място се увеличи на пет точки след този 12-ти кръг. Кучо Ернандес (74’) вдъхна надежди на севилци, че ще триумфират и в този двубой, но Луис Риоха попари очакванията им в 82-рата.

Равенството идва след три поредни победи за Бетис във всички турнири, а в същото време домакините нямат успех във вече седем последователни кръга от Ла Лига.

Антони, от когото се очакваха нови силни изяви за “вердибланкос”, този път разочарова с няколко пропуска, които се оказаха решаващи.

Валенсия в никакъв случай не заслужаваше да загуби, защото през първото полувреме превъзхождаше опонента си, но не успя да вкара гол. През втората част Бетис намери начин да ограничи “прилепите” и в 74-тата дори се възползва от грешен пас, след което Кучо Ернандес беше точен.

Валенсианци не се отчаяха и в 82-рата Риоха порази мрежата на гостите с попадение за 1:1.

В края Кучо Ернандес пропиля шанс за победен гол за Бетис.