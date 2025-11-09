Метц с трети пореден успех

Популярни
  9 ное 2025
Метц записа трети пореден успех, след като се наложи с 2:1 над Ница и излезе от зоната на изпадащите.

Домакините бяха в ролята на изоставащи на полувремето, след като Ница поведе чрез Мохамед Али-Чо в 35-ата минута, но през втората част показаха много добра игра и стигнаха до заслужен обрат. Готие Ан изравни от дузпа в 53-тата минута, а Хабиб Диало донесе победата на Метц с гол в 84-тата минута.

В класирането Метц се изкачи до 14-ото място с 11 точки, а Ница е девета позиция със 17.

В другите два мача от 12-ия кръг за деня, завършили до момента, Анже надигра Оксер с 2:0, а Лориен и Тулуза приключиха при 1:1.

Imago

