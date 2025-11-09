Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Кристъл Палас и Брайтън не се победиха

Кристъл Палас и Брайтън не се победиха

  • 9 ное 2025 | 18:47
  • 305
  • 0

Кристъл Палас и Брайтън са в средата на класирането и само една точка ги дели. Това се видя и днес на терена, когато двата отбора завършиха 0:0 на "Селхърст Парк".

Двубоят започна обещаващо и с няколко опасни ситуации пред двете врати, но това начало не опрадва очакванията. Гостите стигнаха до най-добрата си възможност в края на първото полувреме, когато Диего Гомес открадна топката от Адам Уортън, напредна и намери Минте, който пропиля шанса.

Палас имаше шанс да поведе 10 минути след почивката, но Сар и Камада не успяха да завършат успешно. След час игра Брайтън си помисли, че е спечелил дузпа, но след разглеждане на ситуацията съдията я отмени и даде жълт картон на Жоржиньо Рютер за симулация. Лондончани имаха нова добра възможност чак в края на срещата, но резервата Йереми Пино бе спрян от вратаря Фербюген.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

  • 9 ное 2025 | 15:29
  • 3866
  • 4
Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

  • 9 ное 2025 | 14:54
  • 2392
  • 1
Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

  • 9 ное 2025 | 14:15
  • 1341
  • 0
Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

  • 9 ное 2025 | 14:06
  • 1919
  • 0
Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

  • 9 ное 2025 | 13:46
  • 7300
  • 10
Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

  • 9 ное 2025 | 13:24
  • 1198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

  • 9 ное 2025 | 19:20
  • 25463
  • 101
Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 8138
  • 20
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3810
  • 1
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41711
  • 142
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 10635
  • 16
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 26418
  • 40