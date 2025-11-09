Кристъл Палас и Брайтън не се победиха

Кристъл Палас и Брайтън са в средата на класирането и само една точка ги дели. Това се видя и днес на терена, когато двата отбора завършиха 0:0 на "Селхърст Парк".

Двубоят започна обещаващо и с няколко опасни ситуации пред двете врати, но това начало не опрадва очакванията. Гостите стигнаха до най-добрата си възможност в края на първото полувреме, когато Диего Гомес открадна топката от Адам Уортън, напредна и намери Минте, който пропиля шанса.

Georginio Rutter thought he'd won a penalty for Brighton at Crystal Palace, but VAR intervened and he was booked for simulation. ❌



Right call? 🤔 pic.twitter.com/ThVW0qFN2B — Match of the Day (@BBCMOTD) November 9, 2025

Палас имаше шанс да поведе 10 минути след почивката, но Сар и Камада не успяха да завършат успешно. След час игра Брайтън си помисли, че е спечелил дузпа, но след разглеждане на ситуацията съдията я отмени и даде жълт картон на Жоржиньо Рютер за симулация. Лондончани имаха нова добра възможност чак в края на срещата, но резервата Йереми Пино бе спрян от вратаря Фербюген.

Снимки: Imago