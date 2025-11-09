Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Двама млади и амбициозни боксьори се качват на ринга на MAX FIGHT 63

Двама млади и амбициозни боксьори се качват на ринга на MAX FIGHT 63

  • 9 ное 2025 | 17:42
  • 94
  • 0
Двама млади и амбициозни боксьори се качват на ринга на MAX FIGHT 63

Двама млади, гладни за успех и амбициозни бойци излизат, за да се докажат на ринга на MAX FIGHT 63 на 29 ноември в спортна зала „Левски София“.

В подгряваща среща от програмата ще видим боксов сблъсък в категория до 81 килограма – Марио Найденов срещу Виктор Бояджиев (4 рунда по 3 минути).

23-годишният Найденов ще запише четвъртия си мач при професионалистите (1–2–0, 1 КО) и трети във веригата. Той е медалист от републикански аматьорски първенства, тренира бокс от 7-ми клас и определя спорта като „мъжка дисциплина“. Боецът от Велико Търново дебютира на MAX Fight 52, отстъпвайки пред опитния Марио Вергиев. След това прибави успех към актива си след отказване на съперника.

183-сантиметровият Марио, с треньор Бисер Ботев, играе с прав гард и разчита на силния си ляв прав срещу съперниците. В другия ъгъл ще застане Виктор Бояджиев. 24-годишният боксьор от Ловеч наскоро направи професионалния си дебют и е нетърпелив да се изяви отново. През септември 180-сантиметровият състезател на СК „Вароша“ също претърпя поражение от Марио Вергиев – Гладиатора, като съперникът му бе сменен в последния момент поради отказване на Богдан Стоилов. Още тогава Виктор показа, че е готов за всякакво предизвикателство. Негов треньор е Георги Николов, стилът му е агресивен, ориентиран към близка дистанция, а неговите оръжия – лявото кроше и тежката работа в клинч – го правят опасен за всеки, който позволи сближаване.

Билети за MAX FIGHT 63 са в продажба чрез Eventim и партньорските каси в страната.

