Маркес: Нямах какво да губя и реших да рискувам в преследването на Марко

  • 9 ное 2025 | 16:31
  • 244
  • 0
Маркес: Нямах какво да губя и реших да рискувам в преследването на Марко

Алекс Маркес призна, че е бил безсилен срещу Марко Бедзеки, който записа една доминантна победа в надпреварата за Гран При на Португалия, в която пилотът на Априлия контролира събитията от старта до финала.

Все пак Маркес заяви, че е решил да рискува и да опита да остане с Бедзеки, тъй като той реално няма какво да губи. Испанецът си гарантира второто място още в спринта в Малайзия преди две седмици и реално не се бори за нищо освен за по-добри резултати във финалните стартове за годината.

Марко Бедзеки матира Маркес и спечели Гран При на Португалия в MotoGP
Марко Бедзеки матира Маркес и спечели Гран При на Португалия в MotoGP

„Още в загрявката сутринта видяхме, че Марко е направил огромна крачка напред спрямо вчера, особено в някои определени сектори. Опитах се да остана с него, но видях, че износвам прекалено много гумата, но си казах, че нямам какво да губя, затова реших да пробвам го притисна.

„В края предната ми гума беше в много лошо състояние, така че нямаше как да го притисна. Все пак задържах второто място, доволен съм от уикенда – победа вчера и второ място днес, което е позитивно и ние трябва да гледаме напред“, обясни световният вицешампион.

Снимки: Gettyimages

