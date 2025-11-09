Популярни

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия

  • 9 ное 2025 | 16:03
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия

С победата си в Гран При на Португалия Марко Бедзеки направи огромна крачка към третото място в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025.

В спора за него кръг преди края на шампионата пилотът на Априлия води с 35 точки пред своя сънародник Франческо Баная, който отпадна на „Портимао“ и записа четвърта поредна неделна нула. Завършилият трети в Португалия Педро Акоста вече няма шанс да се качи на подиума в края на сезона, тъй като вече изостава с 38 точки от Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 445

  3. Марко Бедзеки – 323

  4. Франческо Баная – 288

  5. Педро Акоста – 285

  6. Фабио Ди Джанантонио – 239

  7. Франко Морбидели – 227

  8. Фермин Алдегер – 203

  9. Фабио Куартараро – 198

  10. Раул Фернандес – 146

  11. Брад Биндър – 145

  12. Йоан Зарко – 144

  13. Лука Марини – 133

  14. Енеа Бастианини – 106

  15. Жоан Мир – 93

  16. Ай Огура – 88

  17. Маверик Винялес – 72

  18. Джак Милър – 72

  19. Алекс Ринс – 66

  20. Мигел Оливейра – 38

  21. Хорхе Мартин – 34

  22. Пол Еспаргаро – 29

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 7

  27. Николо Булега – 1

  28. Алейш Еспаргаро – 0

  29. Микеле Пиро – 0

