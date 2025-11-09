С победата си в Гран При на Португалия Марко Бедзеки направи огромна крачка към третото място в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025.
В спора за него кръг преди края на шампионата пилотът на Априлия води с 35 точки пред своя сънародник Франческо Баная, който отпадна на „Портимао“ и записа четвърта поредна неделна нула. Завършилият трети в Португалия Педро Акоста вече няма шанс да се качи на подиума в края на сезона, тъй като вече изостава с 38 точки от Бедзеки.
Марко Бедзеки матира Маркес и спечели Гран При на Португалия в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 445
Марко Бедзеки – 323
Франческо Баная – 288
Педро Акоста – 285
Фабио Ди Джанантонио – 239
Франко Морбидели – 227
Фермин Алдегер – 203
Фабио Куартараро – 198
Раул Фернандес – 146
Брад Биндър – 145
Йоан Зарко – 144
Лука Марини – 133
Енеа Бастианини – 106
Жоан Мир – 93
Ай Огура – 88
Маверик Винялес – 72
Джак Милър – 72
Алекс Ринс – 66
Мигел Оливейра – 38
Хорхе Мартин – 34
Пол Еспаргаро – 29
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 7
Николо Булега – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
Снимки: Sportal.bg