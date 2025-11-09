Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия

С победата си в Гран При на Португалия Марко Бедзеки направи огромна крачка към третото място в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025.

With one hand on P3 in the Championship 🎯#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/SakDp1sLAH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

В спора за него кръг преди края на шампионата пилотът на Априлия води с 35 точки пред своя сънародник Франческо Баная, който отпадна на „Портимао“ и записа четвърта поредна неделна нула. Завършилият трети в Португалия Педро Акоста вече няма шанс да се качи на подиума в края на сезона, тъй като вече изостава с 38 точки от Бедзеки.

Марко Бедзеки матира Маркес и спечели Гран При на Португалия в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 445 Марко Бедзеки – 323 Франческо Баная – 288 Педро Акоста – 285 Фабио Ди Джанантонио – 239 Франко Морбидели – 227 Фермин Алдегер – 203 Фабио Куартараро – 198 Раул Фернандес – 146 Брад Биндър – 145 Йоан Зарко – 144 Лука Марини – 133 Енеа Бастианини – 106 Жоан Мир – 93 Ай Огура – 88 Маверик Винялес – 72 Джак Милър – 72 Алекс Ринс – 66 Мигел Оливейра – 38 Хорхе Мартин – 34 Пол Еспаргаро – 29 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 7 Николо Булега – 1 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg