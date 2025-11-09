Продажбата на Севиля е все по-близо

Процесът по продажбата на Севиля набира скорост и се очаква финализиране на сделката в началото на 2026 г. Според източници, близки до клуба, вече има оферти, надхвърлящи 3000 евро на акция, което оценява общата стойност на клуба на повече от 300 милиона евро, отбелязва “Ас”.

През последните години няколко чуждестранни инвестиционни фонда проявиха интерес към придобиването на „червено-белия“ клуб, който от години е арена на интензивна борба за власт между основните си акционери. За да се осъществи продажбата преди 2027 г., е необходимо всички големи притежатели на акции да постигнат съгласие, а това изглежда все по-близо.

Бъдещият купувач ще трябва да поеме и огромния дълг, който в момента тежи на Севиля. Нетните задължения варират от под 100 милиона евро, както твърдят от клуба, до над 200 милиона евро, ако се вземе предвид и директният заем от CVC чрез Ла Лига.

В момента Севиля се управлява от фамилиите Гихаро, Карион, Алес и Кастро, като настоящият президент е Хосе Мария дел Нидо Караско. Баща му, Хосе Мария дел Нидо Бенавенте, притежава над 30% от акциите и от пет години се опитва да си върне властта.

Наскоро се появи и алтернативна възможност, наречена „Третият път“, водена от бизнесмените Антонио Лапи и Федерико Кинтеро. Тяхното предложение обаче е по-ниско от споменатите 3000 евро на акция. Предимството на този вариант е, че клубът ще остане в ръцете на севилци и няма да попадне под несигурното управление на чуждестранни инвеститори, както показва опитът в испанския футбол. Случаи като тези с Малага и Сантандер потвърждават тези опасения.

Фенове заплашиха да обесят президента на Севиля