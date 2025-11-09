Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

Легендите на Барселона победиха с 2:0 легендите на Реал Мадрид в Ел Класико, играно в Ел Салвадор на местния националния стадион „Хорхе ‘Магико’ Гонсалес“. Хавиер Савиола отбеляза и двата гола за каталунците.

Големият герой обаче беше салвадорската футболна легенда „Магико“ Гонсалес, на когото е кръстен стадионът.

Той е най-популярният играч в историята на Ел Салвадор. Макар в кариерата си да не е бил част от Барса, 67-годишният идол записа 7 минути за тима на “блаугранас”.

На терена блестяха редица популярни футболисти от миналото като Карлес Пуйол, Филип Коку, Людовик Жюли, Хуан Пабло Сорин, Витор Байия, Икер Касийяс, Карембьо, Гути, Макманаман, Пепе, Баптища, Иван Кампо, Амависка и др.