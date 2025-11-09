Райчев: Доста важни три точки за нас

Нападателят на Славия Роберто Райчев говори след победата на своя тим над Монтана. “Белите” обърнаха своя опонент и се наложиха с 2:1, като Райчев вкара победния гол в срещата.

“Доста трудна среща беше за нас. Монтана играе добър футбол. На моменти ни надиграваха, но ние след гола показахме лице и характер и обърнахме мача си.

Казаха ми да помогна на отбора, да тичам и в правилния момент вкарах.

Доста важни три точки. Опитваме се да се справим, тренираме усилено, борим се и както виждате, се справяме добре и сме все по-високо в класирането.

Със сигурност имаме сили. Можем да покажем доста силно лице и да победим Шотландия”, заяви Райчев.