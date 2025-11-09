Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

Отборите на Ботев Враца и Локомотив Пловдив играят в завързан мач от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а атрактивни изпълнения в срещата определено не липсват.

Ботев Враца и Локомотив Пловдив се надлъгват в Ботевград пред погледа на Любо Минчев

Още в първата част баскетболистът на Локо Пд Куинтън Минси разтресе коша на съперника с мощна забивка, за да даде аванс от 4 точки на своя тим (9-5), а във втората четвърт играчът на Ботев Станислав Хинков върна жеста, за да направи преднината на врачани 5 точки (35-30).

Изпълненията можете да видите в нашите видеа!

Снимки: Sportal.bg