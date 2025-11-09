Популярни
Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

  9 ное 2025
Отборите на Ботев Враца и Локомотив Пловдив играят в завързан мач от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а атрактивни изпълнения в срещата определено не липсват.

Още в първата част баскетболистът на Локо Пд Куинтън Минси разтресе коша на съперника с мощна забивка, за да даде аванс от 4 точки на своя тим (9-5), а във втората четвърт играчът на Ботев Станислав Хинков върна жеста, за да направи преднината на врачани 5 точки (35-30).

Изпълненията можете да видите в нашите видеа!

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Sportal.bg

