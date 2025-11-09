Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йoрдан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Германия, победа за Костадинов в Испания

Йoрдан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Германия, победа за Костадинов в Испания

  • 9 ное 2025 | 13:25
  • 261
  • 0
Йoрдан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Германия, победа за Костадинов в Испания

Българският национал Йoрдан Минчев реализира 11 точки при загубата на Кемниц като гост на Йена със 72:85 (24:8, 17:28, 16:20, 15:29) в среща от седмия кръг на баскетболното първенство на Германия.

Минчев добави към статистиката си 5 борби, 2 асистенции и 1 отнета топка за 21 минути.

Кемниц е с актив от четири победи и три загуби в шампионата, заемайки девето място в класирането. Следващият мач за тима ще бъде на 23 ноември срещу АЛБА Берлин.

Константин Костадинов и Тенерифе победиха гостуващия Сан Пабло Бургос със 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) в мач от шестия кръг на испанското първенство.

Българинът влезе като резерва и игра само 1:47 минута.

На 16 ноември Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Валенсия в двубой от следващия кръг.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 9 ное 2025 | 08:04
  • 2514
  • 0
Евтимов: Представянето ни е по-зле от уличен баскетбол

Евтимов: Представянето ни е по-зле от уличен баскетбол

  • 8 ное 2025 | 22:36
  • 2116
  • 7
Завършиха първите три мача от шестия кръг в Sesame НБЛ

Завършиха първите три мача от шестия кръг в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 21:24
  • 4240
  • 2
Бруклин Нетс остава без основен реализатор за около месец

Бруклин Нетс остава без основен реализатор за около месец

  • 8 ное 2025 | 15:06
  • 1020
  • 0
Левски взе бивш играч на Миньор

Левски взе бивш играч на Миньор

  • 8 ное 2025 | 13:27
  • 851
  • 0
Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

  • 8 ное 2025 | 13:23
  • 660
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 10889
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32405
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19673
  • 66
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3151
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7861
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7258
  • 12