Звезда на Реал Мадрид с „марадонски“ гол

Линда Кайседо, едва на 20 години, блесна при разгромната победа (5:0) на Реал Мадрид над Алхама в 10-ия кръг на женското испанско първенство.

Колумбийската националка оформи крайния резултат в 90+4-ата минута с „марадонски“ гол. Младата футболистка получи топката в собствената половина на терена и не спря, докато не я прати във вратата.

Реал Мадрид поведе с автогол на Алба Колето (30’). Силвия Кристобал (50’), Лоте Кьокелаар (54’) и Ирис Сантяго (89’) отбелязаха останалите попадения. „Белият балет“ продължава да преследва лидера Барселона на Кика Назарет, който има една точка повече и мач по-малко.

