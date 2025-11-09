Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при успеха на Денвър над Индиана

Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при успеха на Денвър над Индиана

  • 9 ное 2025 | 11:27
  • 125
  • 0
Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при успеха на Денвър над Индиана

Никола Йокич вкара 32 точки, спечели 14 борби и направи 14 асистенции за шестия си трипъл-дабъл през сезона при победата на Денвър над Индиана със 117:100. Тим Хардауей добави 17 точки за победителите, които играха без контузените гард Джамал Мъри и нападател Аарон Гордън. Аарон Несмит бе лидер на Индиана с 25, Андрю Хембхард се завърна с 22 след отсъствие в седем мача, а Паскал Сиакам завърши с 14 за Пейсърс.

Мухамед Гей и Закари Ризаше вкараха общо 40 точки, за да помогнат на Атланта да победи Лос Анджелис Лейкърс със 122:102 в събота. Гей вкара рекордните в кариерата си 21 точки, а Ризаше добави 19, за да прекъснат серията от пет поредно победи на "езерняците". Атланта постигна успеха, въпреки че игра без четирима титуляри: Никейл Александър Уокър, Джейлън Джонсън, Кристапс Поржингис и Трей Йънг, както и Люк Кенърд. За тима обаче седем играчи вкараха двуцифрен брой точки, включително и новобранецът Аса Нюъл, който отбеляза рекордните за кариерата си 17 и открадна четири топки. Дайсън Даниълс бе много близо до трипъл-дабъл с 10 точки, 8 борби и 13 асистенции. Лука Дончич от Лейкърс вкара 22 точки през първото полувреме, но не се разписа в третия период и не игра в четвъртия. Тимът отново бе без Остин Рийвс и ЛеБрон Джеймс.

Донован Мичел отбеляза 26 от 29-е си точки през втората половина на мача, а Де'Андре Хънтър добави 20 за победа на Кливланд над Чикато със 128:122. Кливланд навакса изоставане от 19 точки, за да триумфира в края. Чикаго водеше със 122:116 минута и 47 секунди преди края, като съперникът вкара всички точки до последната сирена за обрата. Исаак Окоро реализира 19 за "биковете", а резервата Джейлън Смит завърши с дабъл-дабъл - 18 точки и 11 борби.

Девин Букър отбеляза 21 точки, добави 10 борби и 9 асистенции за Финикс, който победи за втори път за три дни Лос Анджелис Клипърс след 114:103. Марк Уилямс добави 19 точки, Дилън Бруукс помогна с 16, Грейсън Алън - с 14 за "слънцата". Ивица Зубац отбеляза 21 точки и спечели 15 борби, а Джош Колинс добави 19 за Клипърс.

Наджи Маршал вкара 30 и спечели важна борба в последните секунди за победата на Далас срещу Вашингтон със 111:105. Далас изигра пети пореден мач без звездата си Антъни Дейвис, като отсъстваха още Делек Лайвли, Клей Томпсън и Данте Ексъм. "Магьосниците", които загубиха осми пореден мач, бяха водени от Си Джей Маккалъм с 26 точки, Кам Уитмор се записа с 19.  Тайръз Макси реализира 31, Джоел Ембийд добави 29, а Трендън Уотфорд направи първия в кариерата си трипъл-дабъл за успеха на Филаделфия над Торонто със 130:120. Уотфорд завърши с 20 точки, 17 борби и 10 асистенции. Ар Джи Барет и Имануел Куикли отбеляза по 22 за Торонто, Брендън Инграм помогна с 21, а Скоти Барнс се отчете с 18.

Никола Йович вкара рекордните в кариерата си 29 точки от пейката и направи решаващ чадър в края за победата на Маями над Портланд със 136:131. Резервите на "горещите" спечелиха мача с общо 63 точки, като Норман Пауъл добави 22. Дени Авиджа от Портланд бе най-резултатен в мача с 33, като той спечели и 11 борби. Шейдън Шарп завърши с 21 точки.

Де'Арон Фокс отбеляза 24 в първия си мач от март, за да поведе Сан Антонио съм успеха срещу Ню Орлиънс със 126:119. Виктор Уембаняма добави 18 точки и 18 борби, а Девин Васел вкара 16. Трей Мърфи III направи рекордните в кариерата си 41 точки за Ню Орлиънс, докато Джеремая Фиърс реализира 18.

