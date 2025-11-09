Популярни
По-големият от братята Бонфим бе нокаутиран на UFC Вегас 111

  • 9 ное 2025 | 10:04
  • 362
  • 0

Крис Падиля продължи да оказва натиск върху Исмаел Бонфим след сериозния му провал на кантара преди UFC Fight Night 264 и в крайна сметка го сломи.

Бонфим (20-6 MMA, 2-3 UFC) не успя да влезе в категория, като теглото му бе 72.5 кг. за насрочения двубой в лека категория в събота в "UFC Apex" в Лас Вегас. Бразилецът започна срещата с мощни удари, но в крайна сметка кардиото му го предаде. Падиля (17-6 MMA, 4-0 UFC) го разклати със силен удар, зае доминираща позиция на земята и започна да нанася удари, докато съдията не прекрати мача с технически нокаут в 4:30 минута на втория рунд.

Другият представител на фамилията Бонфим на галата в Лас Вегас, Габриел, записа успех с нокаут в главния двубой на вечерта.

Габриел Бонфим нокаутира Ранди Браун в главната битка на UFC Вегас 111
Габриел Бонфим нокаутира Ранди Браун в главната битка на UFC Вегас 111

С четири поредни победи от началото на кариерата си в UFC, 30-годишният Падиля има големи амбиции в категория до 70 килограма.

„Искам да бъда запомнен като най-великия ММА боец в историята“, заяви Падиля в интервюто си след мача с Пол Фелдър. „Нуждая се от пари повече от всичко. Трябват ми пари. Ще се бия с всеки, но първо трябва да се погрижа за семейството си. Трудно ми е да спя вечер, знаейки, че семейството ми изпитва трудности.“

