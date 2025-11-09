Популярни
Габриел Бонфим нокаутира Ранди Браун в главната битка на UFC Вегас 111

  9 ное 2025 | 09:28
Габриел Бонфим нокаутира Ранди Браун в главната битка на UFC Вегас 111

Габриел Бонфим е известен с уменията си в граплинга, но демонстрира и страховита игра в стойка, за да постигне победа с нокаут над Ранди Браун в основния двубой на UFC Вегас 111.

След като в първия рунд нанесе серия от брутални ритници в прасеца, Бонфим принуди Браун накара своя опонент да наведе глава по време на размяна на удари. Това позволи на Бонфим да пласира мощно коляно право в целта, което прати американеца на пода.

Повторенията показаха как очите на Браун се обръщат назад след поемането на удара, а реферът Марк Смит се намеси незабавно, за да спре битката. Краят дойде в 1:40 минута на втория рунд. Браун бързо се изправи, но спирането на мача беше напълно оправдано предвид начина, по който се свлече на земята.

„Знаехме, че прасецът е слабо място“, коментира Бонфим тактиката си. „Знаехме, че трябва да го атакуваме и тогава щеше да се отвори възможност за коляното.“

Това беше категорично представяне за бразилеца, особено след като предишната му победа със съдийско решение над Стивън „Wonderboy“ Томпсън беше посрещната с известна критика.

С четири поредни победи в актива си, Бонфим се надява бивш временен шампион да отговори на предизвикателството му с цел изкачване в ранглистата през 2026 г.

„Колби [Ковингтън], спри да бягаш“, извика Бонфим. „Дай ми шанс, за да те изхвърля от ранглистата още сега. Със сигурност ще те пенсионирам.“

С този успех Бонфим си заслужи и бонус от 50 000 щатски долара.

Ето как се развиха останалите срещи от основната карта:

Джоусеф Моралес победи Мат Шнел със събмишън, Рунд 1

Урош Медич победи Муслим Салихов с ТКО, Рунд 1

Крис Падия победи Исмаел Бонфим с ТКО, Рунд 2

Крисчън Лирой Дънкан победи Марко Тулио с КО, Рунд 2

