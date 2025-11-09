Поражение за Алекс Тончева във Франция

Популярни
Александра Тончева бе победа в шампионската битка на веригата "Dynamite MMA". Варненката стъпи в клетката в събота (08.11) в Монпелие и влезе в битка с бразилакта Милейди Симплисио.

За съжаление, състезателката на “Десант” допусна поражение със задушаващата техника “rear naked choke” във втория рунд и не успя да спечели титлата в категория сламка. Това е първа загуба за Тончева в последните й три битки. Към момента в статистиката на 34-годишната спортистка присъстват 7 победи, 6 загуби и 1 равенство.

