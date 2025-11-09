ПСЖ атакува отново върха при визитата на Лион

Лион посреща шампиона Пари Сен Жермен в най-големия сблъсък от 12-ия кръг на Лига 1 тази неделя. Двата френски гранда ще премерят сили в този интригуващ сблъсък, който приковава вниманието. Гостите са фаворит в мача и ще търсят трите точки, с които да си върнат лидерската позиция в класирането, но домакините не смятат да се дадат толкова лесно.

И двата отбора претърпяха разочарования през седмицата в мачовете си в Европа и сега ще се стремят да се върнат към победите. ПСЖ загуби от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, а Лион отстъпи пред Бетис в Лига Европа. Сега двата тима насочват вниманието си обратно към Лига 1 в мач, който обещава да бъде ключов.

За водения от Пауло Фонсека отбор на Лион домакинството на шампионите идва в решаващ момент от сезона. Домакините в момента заемат шесто място в класирането, но при победа могат да се доближат само на точка зад ПСЖ. Окуражаващ фактор за тях е отличната им форма у дома – шест победи в седем мача във всички турнири на „Групама Стейдиъм“ този сезон, като са отбелязали гол във всяка една от тези срещи. Единственото им поражение дойде при загубата с 1:2 от Тулуза в началото на октомври.

"Хлапетата" имат поводи за оптимизъм преди днешния мач . Те са отбелязвали гол във всяка от последните си шест срещи с ПСЖ във всички турнири и остават опасни, когато играят атакуващо у дома. Ключът ще бъде да преоткрият синхрона в нападение, особено от страна на Александре Лаказет, който не се е разписвал в два поредни мача след силния старт на сезона. С наелектризиращата атмосфера, която винаги съпътства подобни сблъсъци на „Групама“, Лион ще се надява да използва тази енергия, за да разстрои шампионите още в началото.

Междувременно воденият от Луис Енрике тим на Пари Сен Жермен пристига с желание да се докаже. Домакинската загуба с 1:2 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига сложи край на перфектния им баланс в Европа и за кратко разкри пропуски в защитната им структура. Този неуспех може да има психологически последици, докато шампионите се опитват да балансират между вътрешните си амбиции и европейските си ангажименти.

Парижани са непобедени в шест поредни мача в лигата и могат да се похвалят с най-добрия баланс като гост в дивизията, събирайки 11 точки от своите визити. Единствената им загуба в Лига 1 досега през сезона дойде при гостуването на Марсилия, което подчертава както тяхната последователност, така и уязвимостта им във враждебна среда. Умората и психологическото напрежение след загубата от Байерн обаче могат да поставят на изпитание решимостта на ПСЖ срещу мотивиран отбор на Лион, който ще се стреми да се възползва от всяко отпускане.

Пауло Фонсека е изправен пред няколко селекционни предизвикателства преди този мач, тъй като наказания и контузии продължават да ограничават възможностите му. Дисциплината се превърна в проблем за „хлапетата“ напоследък, като защитниците Абнер Винисиус и Ханс Хатебур изтърпяват наказания във вътрешното първенство след скорошни изгонвания. Червеният картон на Абнер дойде в хаотичното равенство 3:3 с Пари ФК, докато Хатебур беше отстранен при нулевото равенство срещу Брест миналата седмица. Техните отсъствия ще наложат промени в отбраната.

Към разочарованията на Фонсека се добавят и контузии в ключови зони на състава. Влиятелното атакуващо дуо Ернест Нуама и Малик Фофана са извън строя; Нуама се възстановява от сериозна контузия на кръстни връзки, докато Фофана лекува проблем с глезена. Орел Мангала остава извън игра с контузия в коляното и не се очаква да се завърне преди декември. Тези проблеми оставят Фонсека с по-ограничен състав от обичайното за може би най-трудното домакинско изпитание за Лион през кампанията.

И Луис Енрике е изправен пред нарастваща криза с контузени играчи преди днешния мач, като няколко ключови титуляри са аут след тежката загуба от Байерн през седмицата. Поражението с 1:2 в Шампионската лига се оказа скъпо не само заради резултата, тъй като Усман Дембеле и Ашраф Хакими получиха контузии, които ще ги извадят от игра за няколко седмици. Списъкът с контузени в ПСЖ обаче не спира дотук. Обещаващият млад талант Дезире Дуе остава извън строя с проблем в подколянното сухожилие, а левият бек Нуно Мендеш продължава да се възстановява от дългосрочна контузия в коляното. Все пак има и добра новина: централният защитник Иля Забарний се завръща в мачовете от вътрешното първенство, след като изтърпя наказание в Шампионската лига, което възстановява известна стабилност в защитата на ПСЖ. В отбора няма нови наказани играчи, но ротациите вероятно ще бъдат наложителни предвид физическото натоварване от последните мачове.

Следвай ни:

Снимки: Imago