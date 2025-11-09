Спечели финалния турнир, след което отказа снимка с шефката на WTA!

В събота Елена Рибакина спечели Финалите на WTA, побеждавайки на финала Арина Сабаленка с 6-3, 7-6 (0). По време на церемонията по награждаването, поканена да се снима заедно със съперничката си и шефката на WTA, казахстанската тенисистка отказа.

За Рибакина церемонията по награждаването на финалния турнир се превърна в повод да разпали отново студената война, която води с WTA – асоциацията, управляваща женския тенис.

Rybakina refused to take a pic next to the WTA CEO? 👀 pic.twitter.com/A92ps4LLYl — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) November 8, 2025

Поканена да се присъедини към Арина Сабаленка и изпълнителния директор на WTA, Порша Арчър, за обща снимка, Рибакина отказа, запазвайки дистанция. Това беше своеобразен протест срещу това, което преживя нейният треньор, Стефано Вуков, през последната година и половина.

През февруари WTA отстрани Вуков за една година, след разследване, което заключи, че треньорът на Елена е извършил „злоупотреба с власт и обидно поведение спрямо играчи“. Той е „компрометирал или се е опитал да компрометира психическото, физическото и емоционалното благосъстояние на тенисистката, злоупотребявайки с нея физически и вербално“.

На пресконференцията Рибакина първоначално отказа да отговори на въпроса относно жеста си. Впоследствие, попитана дали е разговаряла с представители на WTA относно това разследване, тя отговори така:

„Всички си вършим работата и имахме възможност да проведем дискусии, но в крайна сметка те не се състояха. Така че всеки си гледа работата и мисля, че така ще остане“.

През август Вуков спечели обжалването срещу това решение и отстраняването му беше отменено. От този момент той отново можеше да получава акредитации за турнирите на WTA, за да бъде в ложата на Елена Рибакина.

През цялото разследване предполагаемата жертва Рибакина настояваше, че Вуков никога не я е „третирал лошо“.

Някои от инкриминираните деяния са се случили през август 2024 г., след като Рибакина решава да уволни Вуков от поста треньор. Нервен, той отказал да напусне хотела в Ню Йорк, където била настанена тенисистката, и ѝ се обадил „над 100 пъти“, според близки на Елена, които го издали на WTA.

The Athletic се сдоби с подробности от разследването на WTA. Според тях, шефката на WTA е разбрала, че Вуков е наричал Рибакина „глупава“ и „изостанала“ и ѝ е казал, че „без мен сега щеше да копаеш картофи в Русия“. Заключението на WTA е, че треньорът на Елена „е култивирал зависима връзка“, убеждавайки тенисистката, че без него няма да има успех.

Следвай ни:

Снимки: Imago