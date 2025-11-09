Натоварена нощ в НБА

Традиционно през уикенда са по-натоварените нощи в НБА. Днес ще станем свидетели на цели осем мача, някои от тях прелюбопитни.
Нощта започва със сблъсъка между Вашингтон Уизардс и Далас Маверикс в 02:00 часа.
С половин час по-късно е насрочен двубоят между Филаделфия 76 и Торонто Раптърс.
В 03:00 часа предстоят цели четири срещи. Първата от тях противопоставя Атланта Хоукс и Лос Анджелис Лейкърс.
По същото време играят и Кливланд Кавалиърс срещу Чикаго Булс.
Междувременно е мачът и между Маями Хийт и Портланд Трейлблейзърс.
Тогава са и Сан Антонио Спърс срещу Ню Орлиънс Пеликанс.
Един от най-любопитните мачове за нощта е в 04:00 часа между Денвър Нъгетс и Индиана Пейсърс.
Нощта завършва в 05:30 със сблъсъка между Лос Анджелис Клипърс и Финикс Сънс.
