Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Натоварена нощ в НБА

Натоварена нощ в НБА

  • 9 ное 2025 | 02:13
  • 94
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Традиционно през уикенда са по-натоварените нощи в НБА. Днес ще станем свидетели на цели осем мача, някои от тях прелюбопитни.

Нощта започва със сблъсъка между Вашингтон Уизардс и Далас Маверикс в 02:00 часа.

С половин час по-късно е насрочен двубоят между Филаделфия 76 и Торонто Раптърс.

В 03:00 часа предстоят цели четири срещи. Първата от тях противопоставя Атланта Хоукс и Лос Анджелис Лейкърс.

По същото време играят и Кливланд Кавалиърс срещу Чикаго Булс.

Междувременно е мачът и между Маями Хийт и Портланд Трейлблейзърс.

Тогава са и Сан Антонио Спърс срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

Един от най-любопитните мачове за нощта е в 04:00 часа между Денвър Нъгетс и Индиана Пейсърс.

Нощта завършва в 05:30 със сблъсъка между Лос Анджелис Клипърс и Финикс Сънс.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Завършиха първите три мача от шестия кръг в Sesame НБЛ

Завършиха първите три мача от шестия кръг в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 21:24
  • 3848
  • 2
Бруклин Нетс остава без основен реализатор за около месец

Бруклин Нетс остава без основен реализатор за около месец

  • 8 ное 2025 | 15:06
  • 916
  • 0
Левски взе бивш играч на Миньор

Левски взе бивш играч на Миньор

  • 8 ное 2025 | 13:27
  • 737
  • 0
Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

Стана ясно кога НБА ще стартира Европейската си лига

  • 8 ное 2025 | 13:23
  • 525
  • 1
Маями вкара 54 точки на Шарлът само за една четвърт

Маями вкара 54 точки на Шарлът само за една четвърт

  • 8 ное 2025 | 13:17
  • 704
  • 0
Бивш капитан на Черно море Тича ще играе в четвърта испанска дивизия

Бивш капитан на Черно море Тича ще играе в четвърта испанска дивизия

  • 8 ное 2025 | 09:23
  • 1141
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 227836
  • 949
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 62399
  • 275
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 52867
  • 68
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 32026
  • 76
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 17139
  • 10
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 57191
  • 60