  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 9 ное 2025 | 01:56
  • 118
  • 0
Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин зае първо място, а Кристина Григорова е втора в кратката програма при жените на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Фейгин получи за изпълнението си 57.54 точки, от които 31.38 за технически елементи и 26.16 за компоненти на програмата. Григорова има 54.70 (30.31 и 24.39).

Трета във временното класиране е унгарката Катинка Анна Жембери с 54.41 точки.

Още една българка стартира в кратката програма - Киара Христова, която е 12-а с 50.07 точки.

При жените участваха 28 фигуристки, а първите 24 от тя продължават във волната програма.

При танцовите двойки състезанието премина без българско участие, след като Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев се отказаха при мъжете и жените, а при юношите и девойките Силвия Лутай и Константин Ткаченко играха извън класирането.

Победители са в по-горната възрастова група за Виктория Мани и Карло Рьотлисбергер (Италия) със 181.39, а при юношите и девойките триумфираха Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) със 162.92 точки.

По-късно днес е кратката програма при мъжете, а утре надпреварата завършва с волната програма при девойките, юношите, жените и мъжете.

В турнира участват около 400 състезатели от 34 държави.

