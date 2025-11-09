Ланс разпердушини десетима от Монако на "Луи II"

Ланс продължава да впечатлява с представянето си от началото на сезона в Лига 1. Тази вечер тимът записа гръмка победа срещу един от преките си конкуренти за челните места в лицето на Монако, побеждавайки го с 4:1 на неговия стадион "Луи II". За успеха помогна и фактът, че домакините играха с човек по-малко цяло второ полувреме, след като Фоларин Балогун получи директен червен картон в 45-ата минута.

Ланс поведе в 321-вата минута с гол на Одсон Едуар, но Монако изравни в 37-ата минута след попадение от дузпа на Балогун.

Радостта на домакините обаче бе кратка, като в 40-ата минута те получиха втори гол, дело на Уесли Саид, а в добавеното време на първата част се разписа и Мамаду Сангаре за 1:3.

Междувременно пък монегаските останаха и с 10 души на терена след опасен фаул на Балогун 45-ата минута.

През втората част Ланс довърши съперника си с нов гол на Уесли Саид в 60-ата минута, с който бе оформен и крайния резултат 1:4.

Късметът обърна гръб на домакините и в края на мача, когато получиха втора дузпа в своя полза, но Ансу Фати не успя да отбележи от бялата точка и да направи загубата една идея по-почетна.

С този успех Ланс събра актив от 25 точки и се изравни с лидера Марсилия, като изостава само по голова разлика. Монако пък падна до 6-ата позиция с 20 точки.

Снимки: Imago