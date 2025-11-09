Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Ланс разпердушини десетима от Монако на "Луи II"

Ланс разпердушини десетима от Монако на "Луи II"

  • 9 ное 2025 | 00:10
  • 179
  • 0

Ланс продължава да впечатлява с представянето си от началото на сезона в Лига 1. Тази вечер тимът записа гръмка победа срещу един от преките си конкуренти за челните места в лицето на Монако, побеждавайки го с 4:1 на неговия стадион "Луи II". За успеха помогна и фактът, че домакините играха с човек по-малко цяло второ полувреме, след като Фоларин Балогун получи директен червен картон в 45-ата минута.

Ланс поведе в 321-вата минута с гол на Одсон Едуар, но Монако изравни в 37-ата минута след попадение от дузпа на Балогун.

Радостта на домакините обаче бе кратка, като в 40-ата минута те получиха втори гол, дело на Уесли Саид, а в добавеното време на първата част се разписа и Мамаду Сангаре за 1:3.

Междувременно пък монегаските останаха и с 10 души на терена след опасен фаул на Балогун 45-ата минута.

През втората част Ланс довърши съперника си с нов гол на Уесли Саид в 60-ата минута, с който бе оформен и крайния резултат 1:4.

Късметът обърна гръб на домакините и в края на мача, когато получиха втора дузпа в своя полза, но Ансу Фати не успя да отбележи от бялата точка и да направи загубата една идея по-почетна.

С този успех Ланс събра актив от 25 точки и се изравни с лидера Марсилия, като изостава само по голова разлика. Монако пък падна до 6-ата позиция с 20 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 1127
  • 0
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 343
  • 0
Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

  • 8 ное 2025 | 21:36
  • 13501
  • 30
Челси срази най-слабия отбор в Премиър лийг и стъпи на второто място

Челси срази най-слабия отбор в Премиър лийг и стъпи на второто място

  • 8 ное 2025 | 23:54
  • 4557
  • 4
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 13233
  • 9
Милан пропиля солиден аванс и загуби ценни точки в зрелище с Парма

Милан пропиля солиден аванс и загуби ценни точки в зрелище с Парма

  • 8 ное 2025 | 23:41
  • 5142
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 226013
  • 919
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 60648
  • 267
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 51365
  • 58
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 31082
  • 71
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 16659
  • 10
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 56070
  • 55