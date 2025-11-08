Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал изпревари Барселона и подгони Реал

Виляреал изпревари Барселона и подгони Реал

  • 8 ное 2025 | 23:57
  • 563
  • 1
Виляреал изпревари Барселона и подгони Реал

Виляреал продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Ла Лига. "Жълтата подводница" спечели с 2:0 гостуването си на Еспаньол от 12-ия кръг и се изкачи до 2-рото място във временното класиране, изпреварвайки Барселона, като вече диша във врата на лидера Реал Мадрид, макар и двата испански гранда все още да не са изиграли мачовете си от този кръг.

Виляреал поведе в резултата с гол на Жерард Морено в 43-тата минута. Той получи страхотен пас с пета от Санти Комесаня и с техничен удар по земя намери неохранявания от вратаря ъгъл на вратата за 0:1.

В 57-ата минута гостите удвоиха преднината си след бърза контраатака. Алберто Молейро стреля, първият му удар бе спасен, но топката се върна в краката му и при втория опит той не сгреши за 0:2.

С тази победа Виляреал събра актив от 26 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране. Еспаньол пък се намира на 6-ата позиция с 18 точки. Лидер е Реал Мадрид с 30 точки и мач по-малко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 1126
  • 0
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 342
  • 0
Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

  • 8 ное 2025 | 21:36
  • 13500
  • 30
Челси срази най-слабия отбор в Премиър лийг и стъпи на второто място

Челси срази най-слабия отбор в Премиър лийг и стъпи на второто място

  • 8 ное 2025 | 23:54
  • 4557
  • 4
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 13232
  • 9
Милан пропиля солиден аванс и загуби ценни точки в зрелище с Парма

Милан пропиля солиден аванс и загуби ценни точки в зрелище с Парма

  • 8 ное 2025 | 23:41
  • 5140
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 226009
  • 919
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 60644
  • 267
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 51361
  • 58
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 31079
  • 71
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 16656
  • 10
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 56067
  • 55