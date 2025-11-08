Виляреал изпревари Барселона и подгони Реал

Виляреал продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Ла Лига. "Жълтата подводница" спечели с 2:0 гостуването си на Еспаньол от 12-ия кръг и се изкачи до 2-рото място във временното класиране, изпреварвайки Барселона, като вече диша във врата на лидера Реал Мадрид, макар и двата испански гранда все още да не са изиграли мачовете си от този кръг.

Виляреал поведе в резултата с гол на Жерард Морено в 43-тата минута. Той получи страхотен пас с пета от Санти Комесаня и с техничен удар по земя намери неохранявания от вратаря ъгъл на вратата за 0:1.

В 57-ата минута гостите удвоиха преднината си след бърза контраатака. Алберто Молейро стреля, първият му удар бе спасен, но топката се върна в краката му и при втория опит той не сгреши за 0:2.

С тази победа Виляреал събра актив от 26 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране. Еспаньол пък се намира на 6-ата позиция с 18 точки. Лидер е Реал Мадрид с 30 точки и мач по-малко.

Снимки: Gettyimages