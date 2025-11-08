Борусия (Мьонхенгладбах) продължи възхода си и срази Кьолн в горещо дерби на Рейн с три дузпи

Борусия (Мьонхенгладбах) затвърди възхода си в последните седмици и срази с 3:1 Кьолн в атрактивното дерби на Рейн от 10-тия кръг на Бундеслигата. Момчетата на Еуген Полански бяха по-добрият отбор и заслужено се поздравиха с успеха. Любопитното в мача бяха общо трите отсъдени дузпи от главния съдия Дениз Айтекън.

Така „жребчетата“ записаха втора поредна победа и окончателно излязоха от опасната зона, като се изкачиха на временната 12-а позиция с 9 точки. Кьолн е на 9-о място с 14 пункта.

Първото опасно положение в мача дойде на сметката на гостите, когато в 9-ата минута Мариус Бюлтер стреля опасно, но стражът на Гладбах Мориц Николас успя да се намеси добре и да избие в корнер. Домакините отвърнаха на предизвикателството с изстрел на Харис Табакович, но и стражът на Кьолн Марвин Швебе бе на висота. Минути след това новоизлюпеният национал на Германия Саид Ел Мала от „козлите“ също тества Николас с шут от границата на наказателното поле.

В края на първата част бранителят на гостите Кристофър Лунд Хансен наруши правилата в наказателното си поле срещу Франк Онора и след намеса на ВАР реферът Дениз Айтекън посочи бялата точка. Дузпата обаче бе отразена, след като Марвин Швебе отрази удара на Харис Табакович и изби в корнер. От последвалия ъглов удар обаче последва разбъркване и Филип Сандер с ножичен удар откри резултата – 1:0 за Гладбах в самия край на първото полувреме.

Кьолн имаше добра възможност да изравни в началото на втората част, но ударът на Бюлтер мина с малко над вратата. След това грешникът в този мач за гостите Кристофър Лунд Хансен отново направи дузпа – този път заради игра с ръка след дълго хвърляне на тъч, като отново ВАР се намеси. Този път зад бялата точка застана бранителят на Борусия Кевин Дикс, който не сгреши – 2:0 за „жребчетата“ в 61-вата минута. Само три минути по-късно Гладбах на практика приключи интригата в двубоя, когато след добра контраатака много активният Онора проби отдясно и изведе на празна врата Табакович, който направи резултата класически – 3:0.

До края на срещата Кьолн опита натиск и все пак стигна до някои ситуации. Резервата Джан-Лука Валдшмит отбеляза красив гол от дистанция две минути преди края на редовното време, но попадението бе отменено заради засада. Все пак „козлите“ получиха дузпа в дълго петнадесетминутно продължение, която бе общо трета в двубоя. Валдшмит не сгреши и намали резултата на 3:1, но в крайна сметка силите на Кьолн стигнаха само за това и Гладбах се поздрави с успеха.

