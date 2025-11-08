Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

С два решаващи гола на Антоан Гризман тимът на Атлетико Мадрид надви Леванте с 3:1 на своя стадион в мач от 12-тия кръг на Ла Лига и се изравни по точки с Барселона. Френският нападател се появи в 61-вата минута при 1:1 и секунди по-късно - с първото си докосване на топката - реализира за 2:1. После в 80-ата той подсигури успеха на столичани с попадение и за 3:1.

Иначе всичко започна добре за Атлети, след като в 12-тата минута удар на Пабло Бариос и намеса на вратаря доведе до рикошет и автогол на защитника на Леванте Адриан де ла Фуенте.

След само девет минути обаче юношата на “рохибланкос” Ману Санчес наказа бившия си клуб с глава след центриране от корнер - 1:1.

Като цяло Атлетико Мадрид играеше един от най-силните си двубои и заслужено стигна до 2:1.

После обаче футболистите на Леванте имаха положения, като бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу за малко да вкара за 2:2 в 77-ата, но Ян Облак отрази удара му.

В добавеното време гостите вкараха топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради засада.