Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Илиян Станчев: Подхождаме максимално сериозно към всеки мач

Илиян Станчев: Подхождаме максимално сериозно към всеки мач

  • 7 ное 2025 | 08:17
  • 159
  • 0

Утре, Черноломец (Попово) играе в Аксаково с едноименния тим. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Добрите резултати подържат нормален климат в отбора ни. Знаем си възможностите и сме уверени. Съперниците също са наясно с потенциала ни. Излизат срещу нас пределно мотивирани. Заключението – няма лесен мач за Черноломец. Притежаваме достатъчно опит, свикнали сме с напрежението и се стремим да се подготвим максимално сериозно за всеки двубой. Наясно сме, че ако играем според възможностите си, шансове да спечелим се увеличават значително. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

  • 7 ное 2025 | 00:49
  • 1004
  • 4
Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

  • 7 ное 2025 | 00:44
  • 813
  • 0
Сон: Малко сме изнервени

Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 1107
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29338
  • 15
Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 778
  • 2
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50852
  • 255
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50852
  • 255
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 2981
  • 1
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 898
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 1897
  • 3
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29338
  • 15
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 29019
  • 1