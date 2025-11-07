Илиян Станчев: Подхождаме максимално сериозно към всеки мач

Утре, Черноломец (Попово) играе в Аксаково с едноименния тим. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Добрите резултати подържат нормален климат в отбора ни. Знаем си възможностите и сме уверени. Съперниците също са наясно с потенциала ни. Излизат срещу нас пределно мотивирани. Заключението – няма лесен мач за Черноломец. Притежаваме достатъчно опит, свикнали сме с напрежението и се стремим да се подготвим максимално сериозно за всеки двубой. Наясно сме, че ако играем според възможностите си, шансове да спечелим се увеличават значително. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.