Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 19:34
Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън се оплакаха от липсата на максимална скорост в техните коли по време на спринтовото състезание на пистата „Интерлагос“ по-рано днес.

Двамата се класираха съответно осми и 11-ти във вчерашната квалификация на бразилското трасе, а днес успях да прогресират в спринта, в който Леклер финишира пети, а Хамилтън – седми. Техният напредък обаче дойде най-вече заради добрите им стартове и катастрофата на Оскар Пиастри пред тях, тъй като в битките на пистата те бяха доста безсилни, въпреки че можеха да атакуват с помощта на DRS на двете по-дълги прави на „Интерлагос“.

„Насладих се на състезанието – обясни Хамилтън. – Условията бяха сложни. Аз напрвих наистина добър старт и напреднах, но след това червеният флаг донякъде неутрализира нещата. Смятам, че преди него аз имах доста добро темпо. Но всеки получи нови гуми и беше много трудно да се изпреварва.

„Но ние си имаме нашите проблеми с баланса на колата, а и максималната ни скорост е твърде ниска, така че затова ние не можем да изпреварваме. Трябва да потърсим решение за това за квалификацията“, добави британецът.

„Този уикенд е много, много трудно, за съжаление – започна Леклер. – Ние имаме проблем и с двете коли, не можем да обясним какво и защо се случва. Губим много време на правите. Знаем, че имаме повече притискане от другите, но това не обяснява цялата ни загуба на правите. Така че има нещо друго, което се надявам да решим преди квалификацията.

„Аз така или иначе ще експериментирам с настройките, защото в момента ние не сме там, където искаме и не мисля, че може да стане много по-зле. Така че аз ще направя експеримент и дано това да доведе до прогрес“, каза още монегаскът.

Снимки: Gettyimages

