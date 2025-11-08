Популярни
  Севиля
  2. Севиля
  3. Севиля спечели за първи път от боя срещу Барселона насам

Севиля спечели за първи път от боя срещу Барселона насам

  • 8 ное 2025 | 19:22
  • 470
  • 0

След месец без победа отборът на Севиля най-накрая спечели мач в Ла Лига, надделявайки с 1:0 над Осасуна у дома в среща от 12-тия кръг. Рубен Варгас вкара гола от дузпа в 51-вата минута.

Тимът от “Рамон Санчес Писхуан” беше записал три поредни загуби след гръмкото 4:1 над Барселона на 5 октомври, заради което хвърли всички усилия в търсенето на трите точки в съботния следобед. С успеха си севилци се изкачиха в класирането с пет места преди изиграването на останалите двубои от кръга.

Осасуна пък е близо до изпадащите, като е без победа във вече четири последователни мача.

Севиля стигна до наказателния удар, след като Мой Гомес, без да иска, фаулира Хуанлу Санчес.

По-късно през второто полувреме попадение на Акор Адамс за 2:0 не беше зачетено заради “тънка” засада.

В добавеното време пък резервата на домакините Чидера Еджуке излезе сам срещу вратаря, но пропусна. Това можеше да струва скъпо на неговия отбор, защото после футболистите на Осасуна имаха шансове за изравняване.

