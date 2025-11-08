Популярни
Уест Хам взе ценен успех над Бърнли и вече гледа към излизане от зоната на изпадащите

Уест Хам спечели с 3:2 домакинството си на Бърнли в мач от 11-ия кръг на Премиър лийг и по този начин записа втори пореден успех в първенството. Гостите откриха резултата в 35-ата минута чрез Шиан Флеминг (35’), но Калъм Уилсън (44’) в края на първата част. Домакините осъществиха пълен обрат в последните петнайсет минути, когато Томаш Соучек (77’) и Кайл Уокър-Пийтърс (87’) бяха точни, а крайният резултат бе оформен от Джош Кълън (90+7’), който се разписа дълбоко в добавеното време.

Гостите от Бърнли излязоха напред в резултата при първата по-сериозна опасност в срещата, когато центриране от фланга бе засечено от Флемингс с глава във вратата на Алфонс Ареола. Домакините успяха да възстановят равенството в последните минути на първата част след корнер. Късо изпълнение даде възможност на Крисенсио Съмървил да влезе в пеналта и да стреля, а Калъм Уилсън само постави главата си на пътя на топката, за да се разпише. Втората част не предложи някаква по-сериозна динамика, а чистите положения отново липсваха. Все пак “чуковете стигнаха до втори гол четвърт час преди края по сходен начин, но този път центриране отляво бе вкарано отблизо с глава, но този път от Соучек. Десет минути по-късно отново шехът стреля силно, вратарят на Бърнли спаси, но Уокър-Пийттърс бе на точното място и прати топката в мрежата от близко разстояние. Крайният резултат бе оформен в последните секунди след сериозна грешка на Ареола, който изпусна топката след удар от сериозно разстояние, а Кълън я довкара.

По този начин Уест Хам спечели важна победа срещу един от конкурентите в борбата за оцеляване в Премиър лийг. Двата отбора се намират непосредствено един от друг в подреждането, като “чуковете” са точно под чертата на изпадащите с 10 точки, колкото имат и днешните им противници, но по-добрата голова разлика праща Бърнли на 17-ата позиция.

