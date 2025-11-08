Хофенхайм сложи край на серията на РБ Лайпциг и се утвърди в топ 6

Тимът на Хофенхайм изигра поредния си силен мач напоследък и срази с 3:1 високолетящия РБ Лайпциг в мач от 10-тия кръг на Бундеслигата. „Червените бикове“ поведоха в двубоя, но след това инкасираха три безответни попадения и това сложи край на серията им от 8 победи и равен в последните им 9 двубоя.

Така с четвъртата си поредна победа Хофе се утвърди в топ 6, като поне временно се изкачи на 5-а позиция с 19 точки. РБ Лайпциг пък записа първа загуба в Бундеслигата след първия кръг, когато тимът катастрофира с 0:6 в гостуването на Байерн. Тимът все пак запази втората си позиция, тъй като Борусия (Дортмунд) не успя да спечели в Хамбург.

Гостите излязоха напред още в 8-ата минута. След блестяща атака Асан Уедраого намери Ян Диоманде, който навлезе в наказателното поле на домакините, финтрира противник и с техничен удар с левия крак не остави шансове на националния страж Оливер Бауман – 0:1 за РБ Лайпциг и трети пореден гол за котдивоареца. Радостта на „червените бикове“ обаче трая само 12 минути. Центриране пред наказателното поле на гостите достигна до Вутер Бюргер, който успя да подаде от аутлинията на Албиан Хайдари, за който остана най-лесното и прати топката в опразнената мрежа на Петер Гулачи – 1:1. В 38-ата минута пък Хофе стигна до пълен обрат. Владимир Цоуфал с отлично центриране намери Тим Лемперле, който с глава изведе тима си напред – 2:1.

3 - RB Leipzigs Yan Diomande has scored in three consecutive Bundesliga matches, collecting five goal involvements during this period, more than any other player in the competition (3G 2A). Diamond. pic.twitter.com/NWvTsKzYXC — OptaFranz (@OptaFranz) November 8, 2025

През втората част РБ Лайпциг потърси равенството и понатисна съперника си. В самото начало на полувремето Давид Раум бе близо до това да изравни, но нацели с шут лявата греда на Оливер Бауман. Постепенно обаче "червените бикове" затънаха в добрата защита на домакините. Вместо това Хофе вкара трети гол чрез големия си талант Фисник Аслани в 77-ата минута с красив изстрел от дъгата на наказателното поле. Оказа се обаче, че футболистът на домакините е в засада и попадението бе отменено. Всичко обаче бе редовно две минути по-късно, когато Аслани намери Гриша Прьомел, който с премерен удар сложи край на спорта - 3:1 за тима от Зинсхайм.