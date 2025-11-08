"Аспирините" отново впечатлиха и разбиха последния след пет гола за едно полувреме

Байер (Леверкузен) разби с 6:0 Хайденхайм в мач от 10-ия кръг на Бундеслигата. Футболистите на Каспър Юлманд изиграха впечатляващо първо полувреме, в което вкараха цели пет гола чрез Патрик Шик (2’, 22’), Йонас Хофман (16’), Ернест Поку (27’) и Ибрахим Маза (45+1’, 53’), като единствено мароканецът запази едно попадение и за втората част.

Срещата започна с гол на Патрик Шик след асистенция на Ернест Поку. Йонас Хофман удвои с глава от близко разстояние, а Шик вкара вторият си гол в двубоя след изключително нелепа грешка на вратаря на гостите още преди да е изтекла първата половина от първата част. Асистентът за първото попадение Поку вкара красив гол в 27-ата минута и тотално срина противника, който бе получил цели четири гола за по-малко от половин час игра. Петото попадение за първото полувреме дойде в добавеното време, когато Маза бе забравен сам в наказателното поле и с шпагат успя да се разпише. Именно мароканецът вкара шестия гол в срещата в началото на втората част и феновете сякаш вече предусещаха тотално сриване на противника. Вместо това “аспирините” забавиха темпото и просто доиграха двубоя спокойно, прибавяйки нови три точки към своя актив.

Това бе отличен завършек на седмицата за Байер, след като тимът от Леверкузен спечели и срещу Бенфика през седмицата в Шампионската лига. С този успех футболистите на Каспер Хюлманд събраха 20 точки и се намират на четвъртата позиция, но само на два пункта от втория РБ Лайпциг. От своя страна Хайденхайм продължава да се представя доста слабо и е последен в класирането с едва пет точки.

Снимки: Imago