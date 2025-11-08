Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Локомотив София държавен шампион при юношите

Локомотив София държавен шампион при юношите

  • 8 ное 2025 | 16:36
  • 435
  • 0
Локомотив София държавен шампион при юношите

Локомотив София спечели титлата от Държавното лично-отборно първенство по бокс за юноши. Талантите на „железничарите“ заеха първо място в крайното класиране след провеждането на втория кръг в Благоевград. Те изпревариха в подреждането ЦСКА, а на трето място се нареждат юношите на Лаута Арми от Пловдив.

Локомотив София излъчи 9 медалисти в хода на втория кръг в Благоевград. Столичани спечелиха общо 7 златни отличия, като добавиха по едно сребърно и бронзово. ЦСКА завърши на второ място с 8 медала – две титли, двама финалисти и още четири бронза. Момчетата на Лаута достигнаха до 5 отличия. От тях три златни и две сребърни.

Първенството в Благоевград премина при много сериозен интерес. Над 200 боксьори от близо 60 клуба от цялата страна взеха участие в шампионата. Те бяха наблюдавани зорко от треньорите на националните отбори за юноши и младежи. Момчетата, които оставят най-добри впечатления, ще попаднат в групата за Европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Киенбаум, Германия.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Таня Радулова и Димитър Стоянов спечелиха медали във втория ден на Световното по самбо

Таня Радулова и Димитър Стоянов спечелиха медали във втория ден на Световното по самбо

  • 8 ное 2025 | 15:09
  • 408
  • 0
Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

Шампионът на SENSHI Grand Prix грабна и титлата в ONE Championship

  • 8 ное 2025 | 14:25
  • 528
  • 0
Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

  • 8 ное 2025 | 14:15
  • 535
  • 0
Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

  • 7 ное 2025 | 17:32
  • 1372
  • 0
Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

  • 7 ное 2025 | 17:00
  • 683
  • 0
Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

  • 7 ное 2025 | 16:38
  • 586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 181418
  • 617
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 3227
  • 0
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 15956
  • 21
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 9082
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив (Пд) 0:0 Берое

  • 8 ное 2025 | 18:04
  • 3921
  • 3
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 33804
  • 28