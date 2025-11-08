Популярни
Следете със Sportal.bg старта на шестия кръг в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 18:00
  • 1015
  • 0
Следете със Sportal.bg старта на шестия кръг в Sesame НБЛ

Три дербита откриват шестия кръг в Sesame Национална баскетболна лига днес, а Sportal.bg ви дава възможност да ги проследите на живо.

Първият мач вече започна, а в него един срещу друг играят отборите на Балкан и Левски. Срещата стартира в 18:00 часа в "Арена Ботевград".

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА!

Втората среща за деня стартира в 19:00 часа във Варна, където Черно море Тича приема Спартак Плевен в зала "Христо Борисов".
"Моряците" са записали четири успеха и едно поражение от началото на кампанията, а плевенчани са с баланс 3-1 и мач по-малко.

Третият мач противопоставя Берое Стара Загора и Рилски спортист в зала "Общинска" от 19:30 часа."Зелените" са с 3 победи и 2 загуби в сметката си, а самоковци са с баланс 4-1.

Берое си върна един от най-добрите играчи от последния сезон
