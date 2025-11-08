Бруклин Нетс остава без основен реализатор за около месец

Популярни
  • 8 ное 2025 | 15:06
  • 468
  • 0
Гардът на Бруклин Нетс Кам Томас няма да играе няколко седмици заради разтежение в задната част на бедрото на левия крак.

24-годишният плеймейкър получи травмата при победата със 112:103 над Индиана Пейсърс по-рано тази седмица и според прогнозите на медицинския екип на "мрежите" ще му трябват от три до четири седмици, за да се възстанови.

Отсъствието на Томас може да се окаже голям проблем за тима на старши треньора Жорди Фернандес, който така или иначе започна сезона с едва една победа в първите си девет мача и заема предпоследното 14-о място в Източната конференция. Гардът е втори по резултатност в тима на Бруклин с 21,4 точки средно на мач.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

