Левски взе бивш играч на Миньор

Отборът на Левски се сдоби с още едно ново попълнение. След като вчера "сините" обявиха привличането на Седариан Рейнс, сега към състава се присъедини и Стоян Кайнаров. През изминали сезон баскетболистът носеше екип на Миньор 2015 в Sesame НБЛ.

До момента Кайнаров се подвизаваше във втория отбор на Левски в ББЛ А група. До момента има средно по 17 точки, 5.8 борби, 1.8 асистенции за 5 мача във втора лига.

