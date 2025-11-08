Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Левски взе бивш играч на Миньор

Левски взе бивш играч на Миньор

  • 8 ное 2025 | 13:27
  • 415
  • 0
Левски взе бивш играч на Миньор

Отборът на Левски се сдоби с още едно ново попълнение. След като вчера "сините" обявиха привличането на Седариан Рейнс, сега към състава се присъедини и Стоян Кайнаров. През изминали сезон баскетболистът носеше екип на Миньор 2015 в Sesame НБЛ.

До момента Кайнаров се подвизаваше във втория отбор на Левски в ББЛ А група. До момента има средно по 17 точки, 5.8 борби, 1.8 асистенции за 5 мача във втора лига.

