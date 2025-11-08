Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Маями вкара 54 точки на Шарлът само за една четвърт

Маями вкара 54 точки на Шарлът само за една четвърт

  • 8 ное 2025 | 13:17
  • 393
  • 0
Маями вкара 54 точки на Шарлът само за една четвърт

Норман Пауъл отбеляза 25 точки за Маями Хийт при победата над Шарлът със 126:108 в мач от Националната баскетболна асоциация. Маями вкара 53 точки в първата четвърт, като това е втори най-висок резултат в тази част в историята на НБА. Тимът имаше успеваемост от 67,7% при стрелбата и 66,7 при стрелбата за три точки. Хайме Хакес Джуниър завърши с 18 точки, 9 асистенции и 8 борби, като тимът бе без звездите си Бам Адебайо и Тайлър Хироу. Кон Кнупел от Шарлът бе най-резултатен в мача с 30 точки, като това е и най-доброто му постижение през сезона, а съотборникът му Тре Ман завърши с 20 точки, девет борби и седем асистенции.

Исая Хартенщайн и Шай Гилджъс-Александър вкараха по 30 или повече точки за първи път, а Адая Мичел направи втория в кариерата си дабъл-дабъл за победата на Оклахома Сити над Сакраменто със 132:101. Хартенщайн реализира рекордните в кариерата си 33 точки и добави 19 борби, а Гилджъс-Александър завърши с 30 за Оклахоми Сити, който допусна първа загуба за сезона в сряда срещу Портланд. Бившият играч на Тъндър Ръсел Уестбруук направи 24 точки, 9 асистенции и 6 борби за Сакраменто, който губи от шампиона за втори път през този сезон.

Франц Вагнер реализира 27, а Дезмънд Бейн 22 за Орландо, който се наложи над Бостън със 123:110. Уендъл Картър Джуниър добави 18 точки, докато Джейлън Браун се отчете с 32 точки, 9 борби за Бостън.

Донован Мичъл отбеляза 24 точки, като той поведе група от  седем играчи на Кливланд, които завършиха с двуцифрен брой точки за успеха срещу Вашингтон със 148:114. Дариус Гарланд вкара 20, Еван Мобли - 18, Джаред Алън - 16, като всеки от тях направи дабъл-дабъл. Си Джей Макколъм поведе Вашингтон с 25 точки, докато новобранецът Тре Джонсън отбеляза рекордните в кариерата си 18

Харисън Барнс се отчете с 24 точки, а Виктор Уембаняма и Джулиън Чамрани - с по 22 за победата на Сан Антонио над Хюстън със 121:110. Девин Васел добави 15, а Касъл направи 14 точки и 13 асистенции за "шпорите". Алперен Шенгюн от Хюстън бе най-резултатен в мача с 25, а Кевин Дюрант добави 24 за "ракетите".

Кейд Кънингам записа 34 точки и 10 асистенции за Детройт, който победи Бруклин със 125:107 в Ню Йорк. "Буталата" наваксаха десет точки изоставане и записаха пета поредна победа. Джейлън Дурен добави 30 точки и 11 борби за успеха. Майкъл Портър Джуниър бе лидерът на Бруклин с 28 точки.

Ар Джи Барет отбеляза 17 от 19-е си точки във второто полувреме, за да помогне на Торонто да се наложи над Атланта със 109:97. Брендън Инграм вкара 20 за Торонто, Имануел Куикли добави 18. Джейлън Джонсън отбеляза 21 за Атланта и добави седем борби, Никейл Александър-Уокър помогна с 20.

Янис Адетокумбо се изяви с 41 точки, 15 борби и 9 асистенции за Милуоки, който надигра Чикаго със 126:110. Райън Ролинс завърши с 20, а Майлс Търнър - с 23. Матас Бузелис реализира 20 точки и спечели 8 борби за "биковете", които допуснаха втора загуби в последните три мача.

Антъни Едуърдс вкара 37, а Минесота записа голяма победа над Юта със 137:97. Джулиъс Рандъл се открои с трипъл дабъл - 19 точки, 10 борби и 12 асистенции за победителите. Джейдън Макданиелс завърши с 22. Кийонте Джордж отбеляза 18 за "джазмените", Лаури Марканен завърши само с 12, като пропусна десет стрелби от общо 14.

Джа Морант и новобранецът Седрик Кауърд вкараха по 21, а Джарен Джаксън Джуниър - 17 за победата на Мемфис срещу Далас със 118:104. Морант добави 13 асистенции, а Кауърд - 9 борби. Макс Кристи бе лидер на Далас с 18.

Никола Йокич направи 26 точки, по девет борби и асистенции, Джамал Мъри завърши с 23 и осем асистенции за Денвър, който се наложи у дома над Голдън Стейт със 129:104. Аарон Гордън помогна с 18 точки, Йонас Валанчунас завърши с 16, а Крисчън Браун с 12 за Денвър, който има три поредни победи. Голдън Стейт игра без Стеф Къри и Ал Хорфорд. Дреймънд Грийн вкара 17 след завръщането си след контузия.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Бивш капитан на Черно море Тича ще играе в четвърта испанска дивизия

Бивш капитан на Черно море Тича ще играе в четвърта испанска дивизия

  • 8 ное 2025 | 09:23
  • 854
  • 0
Лесна победа за Нъгетс над Уориърс с Йокич като главен герой

Лесна победа за Нъгетс над Уориърс с Йокич като главен герой

  • 8 ное 2025 | 08:54
  • 884
  • 0
Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 609
  • 0
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 3070
  • 1
Барцокас е доволен от победата, но има забележки към играта

Барцокас е доволен от победата, но има забележки към играта

  • 8 ное 2025 | 04:42
  • 1597
  • 0
Деветият кръг в Евролигата приключи с 4 вълнуващи мача

Деветият кръг в Евролигата приключи с 4 вълнуващи мача

  • 7 ное 2025 | 23:25
  • 4388
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 17943
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4058
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4143
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9540
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10773
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12337
  • 15