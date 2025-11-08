Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  3. Люк Литлър се оплака, че бил следен на магистрала

Люк Литлър се оплака, че бил следен на магистрала

  • 8 ное 2025 | 11:37
  • 429
  • 0
Люк Литлър призна, че е бил „разтреперан“ и „изнервен“, след като бил следен от фотографи, само два дни след като взел шофьорската си книжка.

Световният шампион по дартс е пътувал с колата си, за да посети приятелката си, когато забелязал, че папараци го следват по магистралата.

„Следваха ме в сряда", разкри 18-годишният Литлър. „Излязох от магистралата на възможно най-късния изход. Завих в последния момент — и той също. Направих три обратни завоя, а той направи същото. Треперех и бях нервен – карам от едва два дни, а вече ме следят по магистрала.“

В понеделник Литлър публикува снимка в Instagram, показвайки новото си BMW и свидетелството си за правоуправление с надпис:

„Хайде, първи път и 0 грешки.“

Оказва се обаче, че публикацията не била просто от гордост, а ход, с който да попречи на фотографите да печелят пари от снимките му.

„Затова качих снимката на колата – за да не може той да продаде снимките си“, обясни Литлър. „Знам, че това е работата им, но да ме следват по магистралата, при това натоварена, ме притесни. Така че да – затова качих снимката, за да не може да направи нищо с нея.“

Сега вниманието на младия шампион е насочено към Grand Slam of Darts в Уулвърхемптън, който започва в събота следобед.

Литлър ще се опита да защити титлата си от миналата година — успех, който би му осигурил първото място в световната ранглиста на PDC, изпреварвайки Люк Хъмфрис.

