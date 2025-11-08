Люк Литлър се оплака, че бил следен на магистрала

Люк Литлър призна, че е бил „разтреперан“ и „изнервен“, след като бил следен от фотографи, само два дни след като взел шофьорската си книжка.

Световният шампион по дартс е пътувал с колата си, за да посети приятелката си, когато забелязал, че папараци го следват по магистралата.

„Следваха ме в сряда", разкри 18-годишният Литлър. „Излязох от магистралата на възможно най-късния изход. Завих в последния момент — и той също. Направих три обратни завоя, а той направи същото. Треперех и бях нервен – карам от едва два дни, а вече ме следят по магистрала.“

В понеделник Литлър публикува снимка в Instagram, показвайки новото си BMW и свидетелството си за правоуправление с надпис:

Get innnn🙌🏼 first time and 0 minors🫡🚗 pic.twitter.com/x1CIDEQV6j — Luke Littler (@LukeTheNuke180) November 3, 2025

„Хайде, първи път и 0 грешки.“

Оказва се обаче, че публикацията не била просто от гордост, а ход, с който да попречи на фотографите да печелят пари от снимките му.

Luke Littler Opens up on CAR CHASE That Left Him 'SHAKEN' Days After Passing Test



"I was getting followed.



"I was shaken, nervous. I'd been driving for two days and getting followed on the motorway, so that's why I posted the car so he couldn't sell his pictures." pic.twitter.com/QovL2N1ySw — Darts Now (@DartsNow_) November 7, 2025

„Затова качих снимката на колата – за да не може той да продаде снимките си“, обясни Литлър. „Знам, че това е работата им, но да ме следват по магистралата, при това натоварена, ме притесни. Така че да – затова качих снимката, за да не може да направи нищо с нея.“

Сега вниманието на младия шампион е насочено към Grand Slam of Darts в Уулвърхемптън, който започва в събота следобед.

Литлър ще се опита да защити титлата си от миналата година — успех, който би му осигурил първото място в световната ранглиста на PDC, изпреварвайки Люк Хъмфрис.