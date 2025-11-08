Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

  • 8 ное 2025 | 10:41
  • 77
  • 0
Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи първа копка на нов модерен спортен комплекс в с. Радилово, община Пещера. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост 2024 г. Общата му стойност е 1 380 387,54 лв. с ДДС.

“Радвам се, че днес даваме официален старт на този значим проект. На това място след време децата и младежите от Радилово ще имат възможност да спортуват, да изграждат характера си и да постигат своите мечти. Спортът е не просто здраве и физическа активност – той възпитава дисциплина, уважение, екипен дух и стремеж към успех. Сигурен съм, че спортният комплекс ще даде път на нови спортни таланти“, каза Иван Пешев.

На събитието присъстваха кметът на Пещера Йордан Младенов, кметът на с. Радилово Димитър Данчев и представители на фирмата изпълнител.

Проектът предвижда изграждането на ново футболно игрище с размери 94/64 м. и изкуствена тревна настилка, както и баскетболно игрище, комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол, площадка за фитнес на открито. Ще бъдат поставени предпазни мрежи с височина 4 м., изградени линейни отводнители за отвеждане на повърхностните води, както и трибуни и пейки за зрители.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Илиян Стойнов отпадна във втория кръг в Норвегия

Илиян Стойнов отпадна във втория кръг в Норвегия

  • 8 ное 2025 | 02:07
  • 814
  • 0
Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

  • 8 ное 2025 | 00:51
  • 1253
  • 0
Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

  • 7 ное 2025 | 16:45
  • 940
  • 0
Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

  • 7 ное 2025 | 14:35
  • 975
  • 2
Приеха шестима в Залата на славата на германския спорт

Приеха шестима в Залата на славата на германския спорт

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 598
  • 0
Олимпийски шампион по фехтовка провежда лагер у нас

Олимпийски шампион по фехтовка провежда лагер у нас

  • 7 ное 2025 | 11:37
  • 1346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 9307
  • 72
11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

  • 8 ное 2025 | 10:48
  • 76
  • 0
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 1836
  • 1
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 2098
  • 1
Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 3013
  • 5
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 1948
  • 1