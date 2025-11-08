Джоуи Бартън осъден в Ливърпул за серия от онлайн обиди

Бившият футболист Джоуи Бартън бе признат за виновен от жури в Ливърпулския съд по шест обвинения за изпращане на „крайно обидни електронни съобщения“ с цел да "предизвика тревожност или страдание", съобщава "Би Би Си".

Бартън бе осъден за публикации в социалните мрежи, насочени срещу телевизионния водещ Джереми Вайн и футболните анализаторки Люси Уорд и Ени Алуко.

Журито постанови, че 43-годишният Бартън „е прекрачил границата между свободата на словото и престъплението“ с шест поста, които е публикувал в платформата X (бивш Twitter). Той бе оправдан по други шест обвинения, свързани с публикации между януари и март 2024 г.

След телевизионен мач от ФА Къп между Кристъл Палас и Евертън през януари 2024 г., Бартън сравнил Люси Уорд и Ени Алуко в пост с „Фред и Роуз Уест“ — известна двойка серийни убийци от Великобритания. След това той наложил лицата на двете жени върху снимка на престъпниците.

Бартън също така написал, че Алуко е в „категорията на Сталин и Пол Пот“, защото „е убила стотици хиляди, ако не и милиони уши на футболни фенове“. Журито го оправда по обвиненията за сравненията със Сталин и Пол Пот, както и за аналогията с убийците, но го призна за виновен за публикуването на фотомонтажа, който било определено като „крайно обиден“.

Бартън бе осъден и за друг пост, в който написал за Алуко:

„Само за да отметне изискванията. DEI (разнообразие, равенство и приобщаване) е пълна глупост. Позитивна дискриминация. Всичко това след БЛМ/Джордж Флойд безсмислицата.“

Нападките срещу Джереми Вайн

Бившият играч на Манчестър Сити, Нюкасъл и Марсилия, който сега има 2.7 милиона последователи в X, е заподозрян, че е намекнал, че водещият Джереми Вайн има сексуален интерес към деца, след като Вайн го попитал онлайн дали „не е претърпял мозъчна травма“.

Бартън многократно го наричал „bike nonce“ („велосипеден педофил“) и му писал:

„Бил ли си на острова на Епстийн? Ще се появиш ли в онези списъци с полети? Най-добре си признай сега, защото бих се обадил в полицията, ако те видя близо до начално училище на колелото ти.“

Той бе осъден за публикацията с Епстийн, както и за туит, в който написал:

„О, Джереми Вайн, излязохте ли с Ролф и Скофийлд на тандем? Голям bike nonce си ти.“

Бартън бе признат за виновен и за още няколко поста, в които нарича Вайн „bike nonce“ и предупреждава:

„Ако видите този човек край начално училище — звънете на 999“ и

„Внимание: мъж с камера на каската, обикалящ начални училища. Ако го забележите — извикайте полицията.“

Той обаче бе оправдан за още три други туита, насочени към Вайн.

Решението и реакциите

Бартън бе освободен под гаранция до произнасянето на присъдата, насрочено за 8 декември.

Съдията Анрю Менъри отбеляза, че подсъдимият е носил шал с британския флаг (Union Jack) при обявяването на присъдата:

„Избрал е да се окичи с този флаг като своеобразен жест или провокация. Няма да му бъде позволено да направи това по време на произнасянето на присъдата.“

Изявлението на Ени Алуко

След решението Ени Алуко публикува изявление в социалните мрежи, подчертавайки, че „действията онлайн имат реални последици“.

„Социалните мрежи, и особено X, са блато, където твърде много хора се крият зад претекста за свобода на словото и пишат неща, които никога не биха изрекли лице в лице. Днешната присъда на съда е напомняне, че думите и действията онлайн носят реални и дори наказателни последици. Постовете на Джоуи Бартън, насочени към мен, Люси Уорд и Джереми Вайн, бяха дълбоко тревожни и нанесоха реална вреда на живота и кариерата ми. Благодарна съм, че справедливостта възтържествува.“