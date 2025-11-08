Популярни
Бивш капитан на Черно море Тича ще играе в четвърта испанска дивизия

  • 8 ное 2025 | 09:23
Бившият капитан на Черно море Тича Мартин Коцев е вече част от отбора на испанския БК Куарте Де Уерва в град Сарагоса, Арагон. За последно 27- годишният пойнт гард игра за Шумен. Пред Sportal.bg преди дебюта си той сподели очакванията си:

"Днес с нетърпение очаквам дебюта си срещу Палма де Майорка. Новият ми тим е в четвърта дивизия. Изграден е от доста млади амбициозни играчи, предимно испанци. Тук е играл друг варненски баскетболист - Мартин Стефанов. Планът ми е да покажа добра игра, да бъда забелязан и да се кача на по-високо ниво."

