Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

С невероятните Айзея Хартенстийн и Шай Гилджъс-Александър в главните роли, Оклахома Сити Тъндър преминаха като вихър през дома на Кингс, побеждавайки ги с внушителното 132:101.

Срещата, която се проведе в рамките на NBA Cup, се превърна в представление с един актьор за гостите. Айзея Хартенстийн доминираше напълно под двата коша, завършвайки мача с впечатляваща статистика: 33 точки със 14/17 от зоната за две точки и 19 борби, устройвайки истинско шоу в подкошието.

До него, обичайният заподозрян, Шай Гилджъс-Александър, продължи високите си полети в точковия актив, добавяйки 30 точки (с 2/6 тройки) към актива на своя отбор и потвърждавайки отличната си форма.

За победените Кингс, Ръсел Уестбрук отново беше най-активният играч, отбелязвайки 24 точки (5/9 тройки), 6 борби и 9 асистенции. Въпреки това, представянето му не беше достатъчно, за да предотврати тежката загуба на „кралете“.

Снимки: Imago