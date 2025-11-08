Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 380
  • 0
Демонстрация на сила от Тъндър с разгром над Кингс в Сакраменто

С невероятните Айзея Хартенстийн и Шай Гилджъс-Александър в главните роли, Оклахома Сити Тъндър преминаха като вихър през дома на Кингс, побеждавайки ги с внушителното 132:101.

Срещата, която се проведе в рамките на NBA Cup, се превърна в представление с един актьор за гостите. Айзея Хартенстийн доминираше напълно под двата коша, завършвайки мача с впечатляваща статистика: 33 точки със 14/17 от зоната за две точки и 19 борби, устройвайки истинско шоу в подкошието.

До него, обичайният заподозрян, Шай Гилджъс-Александър, продължи високите си полети в точковия актив, добавяйки 30 точки (с 2/6 тройки) към актива на своя отбор и потвърждавайки отличната си форма.

За победените Кингс, Ръсел Уестбрук отново беше най-активният играч, отбелязвайки 24 точки (5/9 тройки), 6 борби и 9 асистенции. Въпреки това, представянето му не беше достатъчно, за да предотврати тежката загуба на „кралете“.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

