Пелегрини предложи правило от баскетбола да бъде въведено във футбола

  • 8 ное 2025 | 01:48
  • 809
  • 0
Пелегрини предложи правило от баскетбола да бъде въведено във футбола

Треньорът на Бетис Мануел Пелегрини предложи във футбола да бъде въведено правило, заимствано от баскетбола, с цел играта да стане по-атрактивна.

Според чилийския специалист, евентуални промени в правилото за засада няма да предотвратят споровете. Вместо това той предложи нововъведение, аналогично на съществуващото в баскетбола.

„Трудно е да се даде категорично мнение. Смятам, че правилото за засада в момента е правилно. А с ВАР е много по-лесно да се избягват грешки. Ще започнат да проверяват дали цялото тяло е в правилна позиция, ако не е... Мисля, че това ще доведе до проблеми“, коментира Пелегрини.

„Смятам, че има други правила, които могат да бъдат променени, за да се подобри футболът. Например, да се забрани връщането на топката в собствената половина, след като е пресякла централната линия. Това би направило футбола по-динамичен“, добави той.

„Експертите проучват този въпрос, но не мисля, че това ще промени коренно играта. Трябва да я направим по-зрелищна и динамична, а за тази цел трябва да сме по-близо до вратата на съперника“, завърши чилийският специалист.

Снимки: Imago

