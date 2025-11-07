Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Камерън Нори достига финала на турнира в Метц за втора поредна година

Камерън Нори достига финала на турнира в Метц за втора поредна година

  • 7 ное 2025 | 20:51
  • 164
  • 0
Камерън Нори достига финала на турнира в Метц за втора поредна година

Камерън Нори достигна до финала на турнира по тенис АТP 250 на твърди кортове в Мец, Франция за втора поредна година. Втората ракета на Великобритания навакса сет пасив и стигна до успеха след 4:6, 6:2, 6:2 срещу италианеца Лоренцо Сонего.

Нори, който си гарантира класиране в топ 30 за края на сезона, загуби на финала в Мец миналата година от французина Бенжамен Бонзи и сега се надява на реванш в двубоя за трофея.

Британецът очаква в спора за титлата американеца Лърнър Тиен, който в другия полуфинал се наложи над "щастливия губещ" Виталий Сачко от Украйна с 6:1, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

С Ник Кирьос се случва чудо

С Ник Кирьос се случва чудо

  • 7 ное 2025 | 11:24
  • 2165
  • 0
"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

  • 7 ное 2025 | 10:13
  • 606
  • 0
Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

  • 7 ное 2025 | 09:35
  • 1705
  • 2
Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 4740
  • 1
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
  • 428
  • 0
Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 408
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 28678
  • 66
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 31907
  • 38
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 47995
  • 70
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 32002
  • 7
Олимпиакос и Партизан започнаха надлъгването в Пирея

Олимпиакос и Партизан започнаха надлъгването в Пирея

  • 7 ное 2025 | 21:15
  • 665
  • 0
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 40112
  • 86