  Гимнастика
  2. Гимнастика
  Техническият комитет по гимнастика за всички към ФИГ проведе заседание в България

Техническият комитет по гимнастика за всички към ФИГ проведе заседание в България

  • 7 ное 2025 | 20:42
  • 147
  • 0
Техническият комитет по гимнастика за всички към ФИГ проведе заседание в България

През 2029 година България ще бъде домакин на Световен турнир по гимнастика за всички (Световен Чалъндж). Именно това е причината у нас три дни заседава Техническият комитет по гимнастика за всички към Международната федерация по гимнастика (ФИГ). Подготовката е изключително сериозна, тъй като се очаква участие на между 4 000 и 5 000 души от целия свят.

"Имаме удоволствието да посрещнем като домакини заседанието на Техническия комитет по гимнастика за всички към Международната федерация по гимнастика, начело с неговия президент Роджерио Валери, който ни даде изключително полезни насоки. Традиционно домакините на световното предизвикателство дават обратна връзка за проведеното събитие. В програмата е включена и среща с двамата португалци, тъй като тазгодишното издание беше в Португалия", каза Росина Атанасова, генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика.

"Организацията е много специфична и абсолютно различна от всички големи състезания и първенства, които сме правили по художествена гимнастика. Но смятам, че нашият опит е изключително голям и ще ни бъде от огромна полза при подготовката на това грандиозно събитие. То е значимо, защото досега никога не е имало състезание с такъв мащаб. Дисциплината има дългогодишни традиции в Международната федерация. За сведение, на Световната гимнастрада, която също се провежда на всеки четири години, участват между 20 000 и 22 000 души от цял свят - повече от олимпийските игри", добави тя.

В неделя в зала "София" ще се проведе Държавното първенство по гимнастика за всички, в което ще участват над 800 състезателки.

