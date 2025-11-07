Популярни
Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

  • 7 ное 2025 | 19:30
  • 1072
  • 0
Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

Нападателят на Престън Милутин Осмаич бе наказан за девет мача заради расистки обиди по адрес на халфа на Бърнли Ханибал Мейбри. Инцидентът се е разиграл по време на мача между двата отбора на 15 февруари. Черногорецът ще трябва да плати и глоба от 21 000 паунда и да премине задължителен образователен курс. 26-годишният футболист няма да може да играе до гостуването на Стоук Сити на “Боксинг Дей”.

Самият Осмаич отричаше през цялото време обвиненията, а от Престън излязоха с официално изявление, в които изразиха разочароване от решението на Футболната асоциация.

След мача през февруари Ханибал публикува в X: „Няма да мълча за случилото се днес. Винаги ще огласявам проявите за расизъм, когато ги чуя или видя. Това е единственият начин да се променим като общество. Аз съм силен човек, но никой не бива да преживява това отвратително малтретиране на терена.“

Това е второто голямо наказание, което Осмаич получава в Англия. През 2024 година той бе санкциониран с осем мача, защото ухапа защитника на Блекбърн Роувърс Оуен Бек

Снимки: Imago

