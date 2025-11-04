Конте: Айнтрахт изигра добро катеначо

Треньорът на Наполи Антонио Конте коментира равенството 0:0 срещу Айнтрахт (Франкфурт) в четвъртия кръг на Шампионската лига. Той беше категоричен, че гостите са играли подчертано дефанзивно.

„Можем да говорим каквото си искаме, но ако не вкарваш, не печелиш“, заяви италианският специалист след края на двубоя.

„Те са се научили добре да играят по италианската система катеначо. Ако ние бяхме изиграли такъв мач, в Германия щяха да говорят за старомоден футбол... Ние се опитваме да внесем повече европейски стил в играта си. Жалко е, че не отбелязахме, но не мога да упрекна момчетата за тяхното себераздаване“, добави Конте.

Наполи и Айнтрахт не предложиха характерната за предишните им мачове голеада

„Нека не говорим за футболистите, които не са тук днес, иначе ще трябва да споменем и Лукаку. Момчетата играят много добре и се справиха с удара от липсата на Де Бройне. Вече имахме недостиг на играчи в полузащита, но намираме решения", каза специалистът.

„Можете да говорите колкото искате за амбиции, но в действителност трябва да следваме определен път“, завърши треньорът на Наполи.

Снимки: Gettyimages