БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

От Българската федерация по лека атлетика излязоха с официално съобщение във връзка с предстоящото Общо събрание на федерацията, което ще се проведе утре (8 ноември).

“Във връзка с Решение № 1345/29.09.2025 г. на Софийски градски съд, с което се свиква извънредно Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика, уведомяваме, че единствен организатор на събранието е БФЛА. На 27 октомври 2025 г. има решение на УС на БФЛА, включително подписано от вписания за председател на БФЛА в Търговския регистър Иван Колев, което е задължително за всички членове на БФЛА. С това решение на УС изрично е назначена мандатна комисия за Общото събрание на 8 ноември, която да провери за легитимността на клубовете и кой да води събранието до приемане на решение на Общото събрание по т.1 от Дневния ред, а именно Избор на председател, протоколчик и преброители на събранието.

Клубовете–инициатори на Общото събрание имат право единствено да уведомят членовете за съдебното решение, датата, мястото и дневния ред, без да добавят процедурни указания. Няма нито една дума в решението, която:

- да упълномощава някой “инициативен комитет“;

- да определя кой ще открие или води събранието;

- или да възлага организационни функции на конкретен клуб или лице.

Напротив - съдът изрично отказва да се произнася за начина на провеждане и гласуване, тъй като тези въпроси са уредени в Устава на БФЛА. Въпреки това, е разпространен т.нар. “организационен ред" за “Провеждане на извънредно Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА)" от страна на мениджър на залата-домакин, в който се съдържат недопустими процедурни указания и опит за подмяна на волята на съда и уставните правила. По този начин се подготвя пореден фарс, който подкопава законността и авторитета на федерацията. БФЛА призовава всички свои членове да се ръководят единствено от съдебното решение и Устава на организацията, за да бъде проведено събранието законосъобразно и прозрачно.”