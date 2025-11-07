ФИФА определи кога ще е жребият за финалните плейофи за Световното

Популярни
»
  7 ное 2025 | 17:29
Жребиите за финалните плейофи за попълване на отборите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъдат теглени на 20 ноември в Цюрих, съобщава Международната футболна асоциация (ФИФА). В последните мачове ще бъдат излъчени още шест отбора, които ще завършат крайната бройка от 48. 

Европейската схема ще включва 16 отбора и е силно вероятно в нея да играе Италия. Четирикратните световни шампиони са втори в Група I с три точки зад Норвегия, който притежава всички водещи тайбрекъри преди финалния двубой с италианците на 16 ноември - точки, голова разлика и директни двубои. 

От Европа ще се класират общо четири отбора от финалните плейофи, а за други две квоти ще има междуконтинентални двубои, на които домакин по всяка вероятност ще бъде Мексико. Боливия и Нова Каледония вече са класирани за мачовете, насрочени между 26 и 31 март. 

Всички отбори, които ще преодолеят финалните плейофи, ще бъдат в четвърта урна на жребия. Той е насрочен за 5 декември в "Кенеди Сентър" във Вашингтон. Очаква се на церемонията да присъства американският президент Доланд Тръмп. 

Европейските плейофи ще имат четири отделни схеми от по четири отбора, които ще играят полуфинали и финал в един двубой. Участници ще бъдат на вторите места в 12-те квалификационни групи от предварителната фаза, както и четири отбора от победителите в Лигата на нациите миналата година. Очертава се сред тях да бъдат Уелс и Швеция. 

