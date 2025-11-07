Популярни
  Томас Франк: Знаем какво да очакваме от Ман Юнайтед

Томас Франк: Знаем какво да очакваме от Ман Юнайтед

  • 7 ное 2025 | 17:22
Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира предстоящия сблъсък с Манчестър Юнайтед. “Шпорите” имат пет победи и нито една загуба в последните си седем мача срещу този съперник. Последната среща между двата отбора през май на финала в Лига Европа, който лондончани спечелиха с 1:0.

“Това е един Юнайтед с повече увереност. Мисля, че Рубен и треньорския му щаб свършиха отлична работа. Очевидно беше трудна година за тях и заради това му се възхищавам. При тях всеки основен играч е на разположение. Знаем точно какво да очакваме от тях. Те разполагат с изключително опасно нападателно трио”, заяви Франк.

Треньорът разкри, че Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи са възстановени и ще бъдат на линия за двубоя. За Мохамед Кудус ще се решава в последния момент. Ганайският национал пропусна победата на ФК Копенхаген през седмицата, след като получи контузия на тренировка.

Франк коментира и слабата домакинска форма на неговия тим. Тотнъм записа само една победа на своя стадион в първите пет мача в Премиър Лийг през този сезон. Тази тенденция продължава от края на миналата кампания, когато загуби последните си три мача в първенството на “Тотнъм Хоспър Стейдиъм”.

“Това е тежка фланелка за носене. Трябва да си горд и развълнуван да я носиш. Знам, че статистиката не е много добра от доста време. За мен, това е нова възможност. Ще бъде страхотен мач и ще направим всичко възможно да победим”, сподели специалистът.

Снимки: Imago

