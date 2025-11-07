Томас Франк: Знаем какво да очакваме от Ман Юнайтед

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира предстоящия сблъсък с Манчестър Юнайтед. “Шпорите” имат пет победи и нито една загуба в последните си седем мача срещу този съперник. Последната среща между двата отбора през май на финала в Лига Европа, който лондончани спечелиха с 1:0.

“Това е един Юнайтед с повече увереност. Мисля, че Рубен и треньорския му щаб свършиха отлична работа. Очевидно беше трудна година за тях и заради това му се възхищавам. При тях всеки основен играч е на разположение. Знаем точно какво да очакваме от тях. Те разполагат с изключително опасно нападателно трио”, заяви Франк.

🗣️ "It's another big game coming up"



Thomas Frank discusses Tottenham Hotspur's recent performances ahead of tomorrow's match with Manchester United. pic.twitter.com/gVcQorbdPL — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2025

Треньорът разкри, че Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи са възстановени и ще бъдат на линия за двубоя. За Мохамед Кудус ще се решава в последния момент. Ганайският национал пропусна победата на ФК Копенхаген през седмицата, след като получи контузия на тренировка.

Франк коментира и слабата домакинска форма на неговия тим. Тотнъм записа само една победа на своя стадион в първите пет мача в Премиър Лийг през този сезон. Тази тенденция продължава от края на миналата кампания, когато загуби последните си три мача в първенството на “Тотнъм Хоспър Стейдиъм”.

🚨🎙️ Thomas Frank: “Kudus is touch and go for tomorrow.



Everyone came through [the game] well. The ones that had been out for a small spell, Cuti and Dest, responded well.” @AlasdairGold ⚪️ pic.twitter.com/ZXm6s0GncX — Spurs Global (@spurssglobal) November 7, 2025

“Това е тежка фланелка за носене. Трябва да си горд и развълнуван да я носиш. Знам, че статистиката не е много добра от доста време. За мен, това е нова възможност. Ще бъде страхотен мач и ще направим всичко възможно да победим”, сподели специалистът.

Снимки: Imago