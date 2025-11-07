Тони Паркър ще води националния отбор на Франция до 17 години

Легендарният гард на френския национален отбор по баскетбол и Сан Антонио Спърс Тони Паркър се насочва все по-сериозно към треньрска кариера.

43-годишният бивш баскетболист ще направи първите си стъпки като старши треньор на представителния тим на Франция за юноши до 17 години, който се класира за Световното първенство през 2026 година в Турция.

"Говорих доста за тази нова кариера с моя баща и за това как би трябвало да започна. И за двама ни изглеждаше логично да започна с френския национален отбор и по-специално с юношески състав", заяви Паркър пред L'Equipe.

"Така че кандидатствах за треньорска позиция в състава до 17 години. Някак символично на рождения ден на покойния ми баща - 15 октомври от Френската баскетболна федерация ми се обадиха, че съм получил работата", добави бившият гард.

Тони Паркър е признавал преди, че крайната му цел е да стане треньор в Националната баскетболна асоциация (НБА) и работи по получаването на необходимите дипломи.

Французинът прекрати състезателната си кариера през 2019 година. Той спечели четири шампионски титли със Сан Антонио Спърс и беше избиран шест пъти за участие в Мача на звездите, след като изигра общо 1254 двубоя в продължение на 18 сезона в НБА.

